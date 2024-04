La Soluzione ♚ Un improvviso blitz La definizione e la soluzione di 11 lettere: Un improvviso blitz. COLPO DI MANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un improvviso blitz: Blitz (prestito linguistico della lingua tedesca) in italiano colpo di mano, in ambito militare, indica un'azione rapida e improvvisa volta ad ottenere un risultato favorevole o colpire un obiettivo, mediante l'impiego limitato di uomini e mezzi senza preavviso alcuno. A differenza del raid, prevede l'occupazione del terreno dove si è svolta l'azione. Altre Definizioni con colpo di mano; improvviso; blitz; Improvviso assembramento di persone organizzato online; Forte rumore improvviso; Improvviso balzo dei prezzi; Effettuano blitz nei ristoranti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un improvviso blitz

COLPO DI MANO

C

O

L

P

O

D

I

M

A

N

O

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Un improvviso blitz' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.