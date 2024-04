La Soluzione ♚ Goleador nigeriano La definizione e la soluzione di 7 lettere: Goleador nigeriano. OSIMHEN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Goleador nigeriano: Victor James Osimhen (Lagos, 29 dicembre 1998) è un calciatore nigeriano, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana. Dopo aver mosso i primi passi da calciatore in Nigeria, nel 2017 viene acquistato dal Wolfsburg, con cui debutta come professionista. Nel biennio 2018-2020 ha giocato prima con lo Charleroi e poi con il Lilla. Dal 2020 milita nel Napoli, con cui ha vinto un campionato italiano (2022-2023). Nel giro della nazionale maggiore dal 2017, ha partecipato a due edizioni della Coppa d'Africa (2019, 2023). Nel 2015, invece, ha vinto il campionato mondiale Under-17 (Cile 2015) con la nazionale giovanile, conquistando il titolo ... Altre Definizioni con osimhen; goleador; nigeriano; Immobile goleador; I festeggiamenti per il goleador; Cerca altre soluzioni cruciverba

OSIMHEN

