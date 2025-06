Lo è anche un nigeriano nei cruciverba: la soluzione è Africano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è anche un nigeriano' è 'Africano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFRICANO

Perché la soluzione è Africano? Africano indica tutto ciò che riguarda il continente africano o le persone di origine africana. È un termine che descrive caratteristiche culturali, geografiche o etniche legate all'Africa. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio la diversità e le radici di milioni di individui nel mondo, sottolineando l'importanza della multiculturalità e delle origini. Un modo per apprezzare la ricchezza di una delle aree più affascinanti del pianeta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è PaperinoLo desta ciò che manca

A Ancona

F Firenze

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

E I A T N L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TALENTI" TALENTI

