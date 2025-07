L Immobile goleador nei cruciverba: la soluzione è Ciro

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L Immobile goleador' è 'Ciro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIRO

Curiosità e Significato di Ciro

Vuoi sapere di più su Ciro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Ciro.

Perché la soluzione è Ciro? L'immobile goleador si riferisce a un calciatore che, pur rimanendo molto attaccato alla porta e senza muoversi molto, riesce a segnare frequentemente. È un modo per descrivere un attaccante puntuale e preciso, come Ciro Immobile, che sfrutta al massimo le occasioni senza spostarsi troppo. In poche parole, è il simbolo di un attaccante efficace e sempre pronto a finalizzare.

Come si scrive la soluzione Ciro

Se ti sei imbattuto nella definizione "L Immobile goleador", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

R Roma

O Otranto

