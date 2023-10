Gerhart celebre drammaturgo naturalista tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gerhart celebre drammaturgo naturalista tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : HAUPTMANN

Significato/Curiosita : Gerhart celebre drammaturgo naturalista tedesco

Spettri del drammaturgo norvegese henrik ibsen (1828-1906). il successo dell'impresa fu confermato dalla rappresentazione del dramma di gerhart hauptmann... Grado per controspallina di capitano della gendarmeria di san marino hauptmann è il termine tedesco per indicare il grado di capitano dell'esercito.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

