La Soluzione ♚ Fu un celebre naturalista

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PLINIO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Fu un celebre naturalista: Famosa per le sue sequoie sempreverdi e deve il suo nome a john muir, celebre naturalista statunitense. la foresta fa parte della golden gate national recreational... Gaio Plinio Secondo, conosciuto come Plinio il Vecchio (in latino Gaius Plinius Secundus; Como, 23 – Stabia, 25 agosto 79), è stato uno scrittore, naturalista, filosofo naturalista, comandante militare e governatore provinciale romano. Caratterizzato da un'insaziabile curiosità, Plinio scrisse molte opere, tra cui si ricordano: il De iaculatione equestri; il De vita Pomponii Secundi, biografia in due libri del poeta tragico Publio Pomponio Secondo, di cui era devoto amico; i Bellorum Germaniae libri XX; gli Studiosi libri III, manuale sulla formazione dell'oratore; i Dubii sermonis libri VIII, su questioni grammaticali; e gli A fine Aufidii ...

Altre Definizioni con plinio; celebre; naturalista;