Ferme come le idee del maniaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferme come le idee del maniaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FISSE

Significato/Curiosita : Ferme come le idee del maniaco

Bocce ferme / a palle ferme come nel gioco delle bocce la distanza dal pallino si misura, e di conseguenza i punti si assegnano, solo quando le bocce... Le stelle fisse sono corpi celesti posti ad una distanza talmente elevata dalla terra da sembrare ad un osservatore posto su di essa immobili una rispetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

