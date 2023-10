Ferme come le idee maniacali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferme come le idee maniacali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : FISSE

Significato/Curiosita : Ferme come le idee maniacali

Le stelle fisse sono corpi celesti posti ad una distanza talmente elevata dalla Terra da sembrare ad un osservatore posto su di essa immobili una rispetto all'altra; le posizioni relative tra loro appaiono fisse sulla sfera celeste (che invece appare ruotare) durante tutte le fasi di rotazione e rivoluzione della Terra intorno a se stessa e al Sole. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

