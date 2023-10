Controllavano la moralità d un film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Controllavano la moralità d un film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CENSORI

Significato/Curiosita : Controllavano la moralita d un film

È un personaggio de il padrino - parte iii. è un porporato molto influente in vaticano, e apprezzato per la sua alta moralità, la sua saggezza e la sua... Sull'agricoltura. il più famoso tra i censori fu marco porcio catone il vecchio, che - proprio dalla carica - prese il soprannome di censor. svetonio, augustus, 37... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

