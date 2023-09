Vanno di piano in piano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vanno di piano in piano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASCENSORI

Significato/Curiosita : Vanno di piano in piano

Fonti. piano di sorrento (caruòtt in napoletano) è un comune italiano di 12 285 abitanti della città metropolitana di napoli in campania. piano di sorrento... Particolare e curioso tipo di ascensore a funzionamento continuo è il paternoster. gli ascensori inclinati sono ascensori che trasportano persone (nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

