sbagliato impreciso

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La soluzione fisiologica (o soluzione salina) è una soluzione di cloruro di sodio (NaCl) in acqua pura. La soluzione salina è reperibile in diverse concentrazioni per scopi differenti. È usata comunemente per infusioni endovenose, per sciacquare le lenti a contatto, per alcune pratiche di igiene di irrigazione nasale. Alla concentrazione di 0,9% di NaCl (9 g/l di NaCl) viene comunemente chiamata anche "soluzione isotonica", ma la sua osmolarità (308 mOsm/l) è leggermente più elevata rispetto al sangue, quindi è tecnicamente inesatto dire che questa soluzione è isotonica rispetto al sangue. A questa concentrazione è usata frequentemente per ...

inesatto m sing

Sillabazione

i | ne | àt | to

Pronuncia

IPA: /ine'zatto/

Etimologia / Derivazione

formato da in- ed esatto

Sinonimi

approssimativo, confuso, errato, erroneo, falso, impreciso, inaccurato, incerto, infedele, sbagliato, scorretto, trascurato, vago





Contrari

corretto, esatto, giusto, preciso, veritiero, vero





Parole derivate

inesattamente, inesattezza

