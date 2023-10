Un calciatore in panchina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un calciatore in panchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RISERVA

Significato/Curiosita : Un calciatore in panchina

Dalla panchina d'oro lega pro, ribattezzata panchina d'oro serie c dal 2018. occasionalmente vengono assegnate dal settore tecnico della figc panchine d'oro... Iniziano con o contengono il titolo. riserva di usufrutto – uno dei modi di costituzione dell'usufrutto riserva (diritto canonico) – avocazione di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un calciatore in panchina : calciatore; panchina; Il Serena commentatore sportivo ed ex calciatore ; Il calciatore autore di molti gol; calciatore che fu campione del mondo 82: Rossi; Li indossa il calciatore ; Un bel tiro del calciatore ; Un calciatore molto abile nel segnare; Un tiro rasoterra improvviso e preciso del calciatore ; L atleta in panchina ; panchina da giardini; Un atleta in panchina ; Giocatori in panchina ; I calciatori in panchina ;

Cerca altre Definizioni