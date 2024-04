La Soluzione ♚ L atleta in panchina La definizione e la soluzione di 7 lettere: L atleta in panchina. RISERVA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. l atleta in panchina: Diritto Riserva di usufrutto – uno dei modi di costituzione dell'usufrutto

– uno dei modi di costituzione dell'usufrutto Riserva (diritto canonico) – avocazione di un potere o di un diritto ad un superiore

– avocazione di un potere o di un diritto ad un superiore Riserva (diritto internazionale) – dichiarazione fatta da uno stato al momento della firma di un trattato internazionale di non considerarsi impegnato in una specifica clausola dello stesso

– dichiarazione fatta da uno stato al momento della firma di un trattato internazionale di non considerarsi impegnato in una specifica clausola dello stesso Riserva mentale – nel diritto è la limitazione fatta mentalmente ad una data dichiarazione per cui esiste discordanza tra volontà del soggetto e dichiarazione espressa

– nel diritto è la limitazione fatta mentalmente ad una data dichiarazione per cui esiste discordanza tra volontà del soggetto e dichiarazione espressa Riserva di legge – prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario Economia Riserva monetaria – la quantità di metallo o altro bene che l'emittente di moneta deve tenere come garanzia delle banconote stampate

– la quantità di metallo o altro bene che l'emittente di moneta deve tenere come garanzia delle banconote stampate Riserva aurea – garanzia delle banconote stampate

– garanzia delle banconote stampate Riserva valutaria – depositi di moneta straniera controllati dalle banche centrali

– depositi di moneta straniera controllati dalle banche centrali Riserva libera – (detta anche riserva tecnica ), l'ammontare di liquidità detenuto da una banca per espletare le sue attività

– (detta anche ), l'ammontare di liquidità detenuto da una banca per espletare le sue attività Riserva frazionaria – percentuale dei depositi bancari che per legge la banca è tenuta a detenere Industria Riserva (industria grafica) – o copertura, protezione di una parte di immagine (su metallo o su pellicola) che non si desidera modificare

– o copertura, protezione di una parte di immagine (su metallo o su pellicola) che non si desidera modificare Riserva – nell'industria tessile, quantità di filato che si avvolge in una scanalatura del tubetto per impedire che la navetta attraversi il passo senza la trama

– nell'industria tessile, quantità di filato che si avvolge in una scanalatura del tubetto per impedire che la navetta attraversi il passo senza la trama Riserva (estrazione mineraria) – quantità di materiale grezzo di una miniera, di un giacimento o di un bacino minerario Religione Riserva delle censure – atto con il quale un'autorità religiosa si riserva il diritto di concedere un'assoluzione dalle censure

– atto con il quale un'autorità religiosa si riserva il diritto di concedere un'assoluzione dalle censure Riserva eucaristica – ostie consacrate conservate per la comunione fuori della messa Riserve territoriali Riserva o area naturale protetta – area naturale protetta

o – area naturale protetta Riserva di caccia – territorio entro il quale è vietato l'esercizio della caccia

– territorio entro il quale è vietato l'esercizio della caccia Riserva di pesca – tratto di un corso d'acqua, di un lago o di un bacino, in cui il diritto di pesca è riservato ad un ente o ad un determinato gruppo di persone

– tratto di un corso d'acqua, di un lago o di un bacino, in cui il diritto di pesca è riservato ad un ente o ad un determinato gruppo di persone Riserva indigena – territorio limitato e circoscritto nel quale vengono confinati uno o più gruppi etnici nativi Scienze Riserva (botanica) – materiale nutritivo che una pianta accumula in diversi organi

– materiale nutritivo che una pianta accumula in diversi organi Riserva nutritiva – l'insieme delle sostanze che l'organismo non utilizza immediatamente dopo l'assorbimento

– l'insieme delle sostanze che l'organismo non utilizza immediatamente dopo l'assorbimento Riserva matematica – nella matematica attuariale, valore di una polizza a una certa epoca successiva alla stipulazione del contratto Sport Calciatore di riserva – ovvero un calciatore il cui compito è sostituire un calciatore titolare durante una gara per ragioni fisiche (es. stanchezza) o tattiche Altro Gran riserva o semplicemente "riserva" – indicazione apposta dalle case vinicole su determinate bottiglie

o semplicemente "riserva" – indicazione apposta dalle case vinicole su determinate bottiglie Riserva di spinta – in marina, differenza tra il dislocamento della nave immersa fino al bordo libero e quello della nave immersa fino al ponte di coperta

– in marina, differenza tra il dislocamento della nave immersa fino al bordo libero e quello della nave immersa fino al ponte di coperta Riserva militare – organizzazione di cittadini con un ruolo parzialmente militare

– organizzazione di cittadini con un ruolo parzialmente militare Riserva militare , o riserva tattica – unità militare che un comandante tiene a propria disposizione per un impiego eventuale o successivo

, o – unità militare che un comandante tiene a propria disposizione per un impiego eventuale o successivo Riserva – nello sport, l'atleta che sostituisce il titolare in una squadra di società o nazionale

