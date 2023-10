Agire con audacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agire con audacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSARE

Significato/Curiosita : Agire con audacia

La guerra d'america di effettive doti di comando e di capacità di agire con audacia ed energia. anche lo storico francese georges lefebvre giudica nel... Poeta italiano gabriele d'annunzio. la locuzione significa "ricorda di osare sempre" e può essere in qualche modo accostata — anche se in questo caso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

