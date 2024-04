La Soluzione ♚ Agire da dinamitardi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Agire da dinamitardi. ATTENTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Agire da dinamitardi: Gavrilo Princip (IPA: [garilo printsip]; Obljaj, 25 luglio 1894 – Terezín, 28 aprile 1918) è stato un terrorista bosniaco di etnia serba, autore materiale dell'attentato di Sarajevo in cui uccise con due colpi di pistola l'arciduca erede al trono d'Austria-Ungheria Francesco Ferdinando e la moglie Sofia duchessa di Hohenberg a Sarajevo il 28 giugno 1914. Appartenente al movimento Mlada Bosna (Giovane Bosnia), si distinse per il suo nazionalismo jugoslavo. All'interno di questo movimento entrò in contatto con gli ambienti paramilitari sovversivi serbi rappresentati dal gruppo terroristico Crna ruka (Mano nera) la cui sede si trovava a ... Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: Gavrilo Princip (IPA: [garilo printsip]; Obljaj, 25 luglio 1894 – Terezín, 28 aprile 1918) è stato un terrorista bosniaco di etnia serba, autore materiale dell'attentato di Sarajevo in cui uccise con due colpi di pistola l'arciduca erede al trono d'Austria-Ungheria Francesco Ferdinando e la moglie Sofia duchessa di Hohenberg a Sarajevo il 28 giugno 1914. Appartenente al movimento Mlada Bosna (Giovane Bosnia), si distinse per il suo nazionalismo jugoslavo. All'interno di questo movimento entrò in contatto con gli ambienti paramilitari sovversivi serbi rappresentati dal gruppo terroristico Crna ruka (Mano nera) la cui sede si trovava a ... attentare (vai alla coniugazione) mettere in pericolo Sillabazione at | ten | tà | re Pronuncia IPA: /at.ten'ta.re/ Etimologia / Derivazione deriva da attentare dal latino attemptare ,formato da ad- e temptare cioè "tentare" Sinonimi minacciare, insidiare Parole derivate attentarsi Termini correlati tentare, provare Altre Definizioni con attentare; agire; dinamitardi; Impulso spinta ad agire; Agire con audacia; L operato dei dinamitardi; Una bottiglia usata dai dinamitardi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Agire da dinamitardi

ATTENTARE

A

T

T

E

N

T

A

R

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Agire da dinamitardi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.