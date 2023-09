Si prova a fare per riuscire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prova a fare per riuscire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TENTATIVO

Significato/Curiosita : Si prova a fare per riuscire

Izzie. meredith si offende. derek però spinge meredith ad andare a parlarle per fare pace, così meredith va a parlarle ma le due finiscono per litigare ancor... Voci che iniziano con o contengono il titolo. tentativo – come operazione empirica, vedi esperimento tentativo – come delitto non giunto a compimento, vedi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

