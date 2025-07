Si fa nella speranza che riesca nei cruciverba: la soluzione è Tentativo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si fa nella speranza che riesca' è 'Tentativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENTATIVO

Curiosità e Significato di Tentativo

Hai risolto il cruciverba con Tentativo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Tentativo.

Perché la soluzione è Tentativo? TENTATIVO indica uno sforzo o un'azione fatta con speranza di successo, anche se non garantita. È un modo per esprimere il desiderio di provare qualcosa, mettendo alla prova le proprie capacità o circostanze, pur sapendo che potrebbe non andare a buon fine. In sostanza, rappresenta l'atteggiamento di chi cerca di raggiungere un obiettivo, confidando nel proprio impegno e nella fortuna.

Come si scrive la soluzione Tentativo

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

