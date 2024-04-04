Portata in tavola

SOLUZIONE: SERVITA

Perché la soluzione è Servita? Quando un piatto viene portato al commensale, si dice che è servito. È il momento in cui il cibo viene presentato e messo a disposizione per essere gustato, segnando l'inizio del pasto. La cura nella presentazione e nel servizio contribuisce a creare un'esperienza piacevole e accogliente. Essere serviti significa ricevere quanto desiderato con attenzione e cortesia.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Portata in tavola" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portata in tavola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La definizione "Portata in tavola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portata in tavola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Le 7 lettere della soluzione Servita:

S Savona E Empoli R Roma V Venezia I Imola T Torino A Ancona

