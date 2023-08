Suonano grossi strumenti musicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suonano grossi strumenti musicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CONTRABBASSISTI

Significato/Curiosita : Suonano grossi strumenti musicali

La batteria è uno strumento musicale composto da tamburi, piatti e altri strumenti a percussione disposti in modo tale che possano essere suonati da un... Accompagnamento (anche se questa è un'eccezione alla regola). tra i migliori contrabbassisti del jazz troviamo charlie haden, paul chambers, ron carter, niels-henning... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

