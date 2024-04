La Soluzione ♚ Bruciare esplodendo La definizione e la soluzione di 10 lettere: Bruciare esplodendo. DEFLAGRARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Bruciare esplodendo: Incendia contemporaneamente la spoletta e la carica di lancio; quest'ultima esplodendo porta la granata alla sua altezza di apertura dove la spoletta arriva... Lucio Fulci (Roma, 17 giugno 1927 – Roma, 13 marzo 1996) è stato un regista, sceneggiatore, attore e paroliere italiano. È stato un cineasta completo che ha lasciato un segno indelebile nel cinema di genere italiano, affrontando ogni tipo di pellicola senza pregiudizi e con la massima professionalità, spesso a fronte di budget piuttosto ristretti. Oltre alla propria carriera cinematografica, Fulci fu attivo anche come paroliere, scrivendo ... Altre Definizioni con deflagrare; bruciare; esplodendo; Pezzi di legno da bruciare; Carbone fossile facilissimo a bruciare;

La risposta a Bruciare esplodendo

DEFLAGRARE

La soluzione verificata di 10 lettere per risolvere 'Bruciare esplodendo' è DEFLAGRARE.