Vade Satana - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : RETRO

Significato/Curiosita : Vade satana

Locuzione latina vade retro satana, tradotta letteralmente, significa "arretra, satana", oppure "vai indietro, satana", "torna indietro, satana". si tratta... Dei kmfdm retro – album degli illdisposed retro – album raccolta dei lou reed retro – box set dei new order retro – album dei p·a·l retro – album di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

