Gli si grida Vade retro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli si grida Vade retro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SATANA

Significato/Curiosita : Gli si grida vade retro

Esorcistica vade retro satana. il rituale romano contiene l'exorcismus in satanam et angelos apostaticos come esorcismo contro satana e gli angeli apostati... satana. il nome "satana" risale, tramite il greco koinè: sata (satanâs) e il latino satanas o satan, all'ebraico (satàn); il termine satana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Gli si grida Vade retro : grida; vade; retro; Lo grida chi non ne può più; Più è sorda e più fa grida re ma non è una vecchia zia; Si cacciano grida ndo; Se saltano si grida ; Lo grida lo spettatore; Non le paga chi evade ; Gesù gli gridò vade retro; Lo invade un prodotto di successo; Lo prende chi evade ; Invade re... d acqua; Struttura su cui poggia il feretro nei funerali; Sorta di leggio retro illuminato per il ricalco dei disegni; Sono uguali nel retro ; La sua quarta è il testo presente sul retro ; Hanno idee antiquate e retro grade;

Cerca altre Definizioni