Il tipico dolce pasquale napoletano con ricotta e canditi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tipico dolce pasquale napoletano con ricotta e canditi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PASTIERA

Significato/Curiosita : Il tipico dolce pasquale napoletano con ricotta e canditi

La pastiera napoletana è un dolce della pasticceria napoletana tipico del periodo pasquale. ha avuto il riconoscimento di prodotto agroalimentare tradizionale... Del grano cotto che ne facilita la confezione. la pastiera napoletana salata (in napoletano ‘a pastiera ‘e grano) è un’apprezzata variante di quella dolce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

