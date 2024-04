La Soluzione ♚ La ama don Pasquale La definizione e la soluzione di 6 lettere: La ama don Pasquale. NORINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La ama don pasquale: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pasquale (disambigua). pasquale è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: pascasio... Norina Trombini (Ravenna, 14 agosto 1916 – Ravenna, 4 giugno 2009) è stata una partigiana italiana. Altre Definizioni con norina; pasquale; Giovane donna non sposata; La vedova del donizettiano Don Pasquale; Lo sono Pasquale e Bartolo;

La risposta a La ama don Pasquale

NORINA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'La ama don Pasquale' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.