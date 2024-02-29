Le grinze nella stoffa

SOLUZIONE: PIEGHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le grinze nella stoffa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le grinze nella stoffa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Pieghe? Le pieghe sono le linee o increspature che si formano sulla superficie di un tessuto quando viene ripiegato o piegato. Sono caratteristiche naturali o create intenzionalmente per modellare il capo, conferendo stile e movimento. Le pieghe possono anche indicare la morbidezza e la flessibilità del materiale, aggiungendo un tocco di eleganza o praticità all'abbigliamento.

Se la definizione "Le grinze nella stoffa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le grinze nella stoffa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pieghe:

P Padova I Imola E Empoli G Genova H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le grinze nella stoffa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

