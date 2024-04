La Soluzione ♚ Passo di canguro

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Passo di canguro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SALTO

Curiosità su Passo di canguro: Tz bertone canguro (en) la canguro su "supercars.net", su supercars.net. portale automobili: accedi alle voci di wikipedia che trattano di automobili... salto – movimento con cui ci si stacca temporaneamente dal terreno con traiettoria balistica. Per estensione, può indicare anche un repentino cambio di pendenza o di dislivello.

Altre Definizioni con salto; passo; canguro;