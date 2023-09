Lo studio dei danni causati dall uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo studio dei danni causati dall uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ROVINOLOGIA

Significato/Curiosita : Lo studio dei danni causati dall uomo

L'attenzione sugli equivoci causati dagli inevitabili scambi di persona e apparenti repentini cambi di personalità. anche lo scambio dei poteri causerà non poche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo studio dei danni causati dall uomo : studio; danni; causati; dall; uomo; Uno studio so degli insetti; Appassionato studio so; Lo studio dei caratteri per i caratteri; Lo studio dei popoli; Darwin studiò a fondo quella delle specie; Lo studio delle malattie dell orecchio e della loro cura; Uno studio so del regno animale; Uno studio so dell antica Persia; Fare danni a una parte; La scala dei terremoti basata sui danni ; La valutazione dei danni fatta dalla parte avversa; danni rovinosi; Scampato senza danni ; Si tessono ai danni di qualcuno; La si tesse ai danni di qualcuno; Si gioca ai danni degli altri; Oggetti... causati ; Sbagli causati da disattenzioni; Residui rocciosi causati da una frana; È limitata dall e acque; Animale dall e corna molto voluminose; Gli Statunitensi di dall as e Houston; Vi nacque dall a; Liquore dall e magiche virtù; Sgretolato dall acqua; Dipendono dall a Madre Superiora; Sono braccati dall a Polizia; È buono nell uomo allegro; È nel nécessaire dell uomo ; Località siciliana con un grandioso duomo ; uomo capra della mitologia; Ne gode il grand uomo ; Una macchina che lavora come un uomo ; Scolpì il San Luca che è nel Museo dell Opera del Duomo di Firenze; uomo rozzo e ignorante;

Cerca altre Definizioni