Sobborgo industriale di Genova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sobborgo industriale di Genova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOLTRI

Significato/Curiosita : Sobborgo industriale di genova

Principale: genova. grande genova è una locuzione utilizzata per indicare l'unità amministrativa venutasi a formare in seguito al processo di unificazione di una... Livello di unità urbanistiche sono comprese in voltri le unità di "crevari", "fabbriche" e "fiorino (voltri)" nonché le frazioni di vesima e della parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

