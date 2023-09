Il recipiente di Zi Dima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il recipiente di Zi Dima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARA

Significato/Curiosita : Il recipiente di zi dima

Essere riparata solo da zi' dima licasi, un artigiano del posto specializzato nella riparazione di recipienti, che si vanta di avere inventato un suo segreto... Cavallino della giara (acheta, akkètta, cuaddeddu in lingua sarda) è una razza endemica della sardegna, confinata nell'altopiano della giara di gesturi, dove... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

