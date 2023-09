La radiografia di tutti i denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La radiografia di tutti i denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PANORAMICA

Significato/Curiosita : La radiografia di tutti i denti

Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la radiografia panoramica delle arcate dentarie o ortopantomografia (opt) permette di vedere le... Immagini o altri file su panoramica (it, de, fr) panoramica, su hls-dhs-dss.ch, dizionario storico della svizzera. (en) panoramica, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La radiografia di tutti i denti : radiografia; tutti; denti; La sigla della radiografia ; Tavoletta o radiografia ; Sigla della radiografia ; Batte in altezza tutti gli animali; La aspettano tutti d estate; Balla in discoteca davanti a tutti ; Libro liturgico che elenca tutti i santi; Ce ne sono di tutti i colori; Nei confronti di tutti : omnes lat; tutti gli altri lo seguono; Così veniamo tutti al mondo; Fornita di tutti i requisiti; Trovarla fatta piace a tutti ; Lascia l impronta dei denti ; Tanto scadenti da lasciare insoddisfatti; Identi co uguale; Causa mal di denti ; Identi ci vale a dire: e quali; I comunissimi crostacei detti denti di cane; Nient affatto evidenti ; Pesce simile al denti ce; Un identi tà alternativa; Individui non ben identi ficati;

Cerca altre Definizioni