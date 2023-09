Il punto in cui si arresta la scalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto in cui si arresta la scalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VETTA

Significato/Curiosita : Il punto in cui si arresta la scalata

Maggior potere dopo la morte del libanese; nel film egli viene eliminato, insieme ad altri boss, durante l'inizio della scalata al potere della banda... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vetta (disambigua). la vetta (dal latino vitta, 'nastro per capelli'; anche picco, cima, punta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

