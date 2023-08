Il primo della scalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo della scalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CAPOCORDATA

Significato/Curiosita : Il primo della scalata

Rapporto tra vittime e tentativi totali di scalata, a testimonianza dell'estrema difficoltà e pericoli nella scalata. l'ascesa di un ottomila richiede dunque... Avvertenze. il capocordata, o primo di cordata, è l'arrampicatore o alpinista che sale per primo in una cordata. mentre l'accezione "capocordata" è legata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

