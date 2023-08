Si tocca a fine scalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tocca a fine scalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VETTA

Significato/Curiosita : Si tocca a fine scalata

Creazione di ricchezza reale, anzi negli ultimi decenni si è assistito ad una imponente scalata finanziaria che ha superato il pil globale. dal 1980 anno... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vetta (disambigua). la vetta (dal latino vitta, 'nastro per capelli'; anche picco, cima, punta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

