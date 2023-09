Miniere di pietra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miniere di pietra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CAVE

Significato/Curiosita : Miniere di pietra

Raffigurato sul papiro, ma solo cave di pietra con qualche miniera di pietre preziose. il papiro delle miniere d'oro è considerata la mappa stradale... Nick cave, all'anagrafe nicholas edward cave (warracknabeal, 22 settembre 1957), è un cantautore, compositore, scrittore, sceneggiatore e attore australiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Miniere di pietra : miniere; pietra; Le miniere di Carrara; miniere senza cunicoli; Un carbone da miniere ; La si sfrutta con le miniere ; miniere all aperto; L insieme dei dispositivi che impediscono l oscillazione delle gabbie nei pozzi delle miniere ; miniere di marmo; pietra tutta buchi; La pietra per levigare; pietra per vasi e coppe; Bella pietra ; La pietra nera delle lavagne; La pietra dell acciarino; Altari di pietra ;

