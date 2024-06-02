Vedono molto al di là del proprio naso

SOLUZIONE: LUNGIMIRANTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vedono molto al di là del proprio naso" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vedono molto al di là del proprio naso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Lungimiranti? Le persone lungimiranti sono capaci di pensare al futuro e di prevedere le conseguenze delle proprie azioni. La loro capacità di guardare oltre l’immediato permette loro di pianificare a lungo termine, evitando problemi e sfruttando opportunità che altri non percepiscono. Sono spesso considerate sagge e attente, perché non si limitano a risposte immediate, ma cercano di anticipare gli sviluppi futuri. Questa attitudine permette loro di prendere decisioni più consapevoli e strategiche nel tempo.

Se la definizione "Vedono molto al di là del proprio naso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vedono molto al di là del proprio naso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Lungimiranti:

L Livorno U Udine N Napoli G Genova I Imola M Milano I Imola R Roma A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vedono molto al di là del proprio naso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

