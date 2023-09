Il maggiore dei pianeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il maggiore dei pianeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIOVE

Significato/Curiosita : Il maggiore dei pianeti

Disambiguazione – "pianeti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pianeta (disambigua) o pianeti (disambigua). un pianeta è un corpo celeste... giove (dal latino iovem, accusativo di iuppiter) è il quinto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal sole e il più grande di tutto il sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

