Lungo fiume dell Ucraina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lungo fiume dell Ucraina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DNESTR

Significato/Curiosita : Lungo fiume dell ucraina

In ucraino , dnister; in polacco dniestr; in romeno nistru; in latino: tyras o danastris) è un fiume che scorre nei territori di ucraina e moldavia;... Il dnestr (in russo , dnestr; in bielorusso ; in ucraino , dnister; in polacco dniestr; in romeno nistru; in latino: tyras o danastris)...