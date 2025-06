Tessuto a pelo lungo nei cruciverba: la soluzione è Felpa

Home / Soluzioni Cruciverba / Tessuto a pelo lungo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tessuto a pelo lungo' è 'Felpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FELPA

Curiosità e Significato... La soluzione Felpa di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Felpa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Felpa? Una felpa è un capo di abbigliamento realizzato con tessuto a pelo lungo, morbido e caldo, ideale per le stagioni fredde. Spesso utilizzata come indumento casual o sportivo, si distingue per il suo comfort e versatilità. Perfetta da indossare sia in casa che all'aperto, rappresenta un must-have per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tessuto con pelo lungo e morbidoTessuto col pelo molto lungo e arricciatoCane dal pelo lungo e lanosoSi dice di razze dal pelo lungo e morbidoRazza di cane dal pelo lungo e ricciuto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Tessuto a pelo lungo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

E Empoli

L Livorno

P Padova

A Ancona

A Q Ù U S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUASSÙ" QUASSÙ

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.