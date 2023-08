Navigò in acque piovane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Navigò in acque piovane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NOÈ

Significato/Curiosità : Navigò in acque piovane

Noè è un personaggio biblico famoso per la sua storia del Diluvio Universale. Secondo la Bibbia, Dio ordinò a Noè di costruire un'arca per salvare se stesso, la sua famiglia e un paio di ogni specie di animali da un diluvio imminente che avrebbe distrutto la Terra. Noè navigò in acque piovane, essendo l'arca il mezzo con cui sopravvissero alla devastazione. Questa storia ha un profondo significato simbolico di redenzione, fede e speranza. Noè è considerato un esempio di obbedienza e fiducia in Dio, e la sua storia è uno degli episodi più iconici e universali della tradizione religiosa.

