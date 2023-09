Larghi e molto comodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Larghi e molto comodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AMPI

Significato/Curiosita : Larghi e molto comodi

molto larghi, che ricadono abbondantemente sulle scarpe, o felpa con cappuccio, tipici dello stile skater o hip hop. in alcuni luoghi il sagging è considerato... All'approfondimento giornalistico, alla cultura e al sociale, caratterizzata da ampi spazi dedicati alle autonomie locali italiane. prevista in seguito alla riforma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

