Lo sono i vestiti comodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i vestiti comodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LARGHI

Significato/Curiosità : Lo sono i vestiti comodi

I vestiti comodi o larghi sono indumenti che offrono una sensazione di rilassatezza e libertà di movimento. Solitamente, sono realizzati con materiali morbidi e leggeri, come il cotone o il lino, che permettono alla pelle di respirare. Questi capi sono caratterizzati da tagli più ampi, evitando quindi di aderire troppo al corpo. La comodità dei vestiti larghi è particolarmente apprezzata durante le attività quotidiane o quando si desidera rilassarsi a casa. Inoltre, possono essere una scelta ideale per chi preferisce uno stile casual e informale. Indossare vestiti comodi o larghi permette di sentirsi a proprio agio, senza restrizioni, e contribuisce a un benessere generale nella vita di tutti i giorni.

