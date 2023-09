Far mancare del necessario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far mancare del necessario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRIVARE

Significato/Curiosita : Far mancare del necessario

Dovendo occuparsi soprattutto del bestiame. col passare del tempo agli allevatori vennero sempre più a mancare le terre dove far pascolare le mandrie, a causa... Muffe e insetti. nella cucina lucana, l'uso più ricorrente è quello di privare il peperone del picciolo e dei semi, per essere "scottato" in olio per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Far mancare del necessario : mancare; necessario; Ortaggi che non possono mancare nella bagna cauda; Non può mancare negli aeroporti e sulle navi; In casa non possono mancare di carta igienica; Non possono mancare nel vitello tonnato; mancare a un appuntamento non presentarsi; Il giorno che a certi può mancare ; Generi di: non possono mancare ; Il poltrone ama starci più del necessario ; Era necessario farlo con i francobolli; Essere necessario a brevissimo; Fornire il necessario per vivere; È necessario per possedere una pistola o un fucile; Maggiori del necessario ; necessario sostanziale;

