La Soluzione ♚ Non necessario La definizione e la soluzione di 9 lettere: Non necessario. SUPERFLUO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non necessario: L'uomo superfluo (in russo , Lišnij celovek), o uomo inutile, è una figura letteraria caratteristica delle opere degli scrittori russi degli anni quaranta e cinquanta del XIX secolo. I primi e più importanti esempi nella letteratura russa di uomini superflui sono Eugenio Onegin di Aleksandr Sergeevic Puškin e Grigorij Pecorin in Un eroe del nostro tempo di Michail Lermontov, ispirato all'eroe byroniano dell'era del romanticismo, al Renato di François-René de Chateaubriand e Adolphe Constant. Un'ulteriore evoluzione è rappresentato dal gerceneniano Bel'tov di Chi è colpevole e dagli eroi delle prime opere di Turgenev (Rudin, ... Aggettivo Significato e Curiosità su: L'uomo superfluo (in russo , Lišnij celovek), o uomo inutile, è una figura letteraria caratteristica delle opere degli scrittori russi degli anni quaranta e cinquanta del XIX secolo. I primi e più importanti esempi nella letteratura russa di uomini superflui sono Eugenio Onegin di Aleksandr Sergeevic Puškin e Grigorij Pecorin in Un eroe del nostro tempo di Michail Lermontov, ispirato all'eroe byroniano dell'era del romanticismo, al Renato di François-René de Chateaubriand e Adolphe Constant. Un'ulteriore evoluzione è rappresentato dal gerceneniano Bel'tov di Chi è colpevole e dagli eroi delle prime opere di Turgenev (Rudin, ... superfluo m che eccede il bisogno, che non è necessario fare un commento superfluo Sostantivo superfluo ( citazioni) m solo sing ciò che non serve distinguere il superfluo dall'essenziale Sillabazione su | pèr | fluo Pronuncia IPA: /su'prflwo/ Etimologia / Derivazione dal latino superfluus (traboccante), composto di super (sopra) e fluus da fluere cioè "(scorrere)" Citazione Sinonimi (aggettivo) accessorio, eccedente, eccessivo, esuberante, inutile, sovrabbondante, strabocchevole, ingombrante

accessorio, eccedente, eccessivo, esuberante, inutile, sovrabbondante, strabocchevole, ingombrante inopportuno, non strettamente necessario, troppo, non necessario, in più, inutile, non indispensabile, inessenziale, marginale

capriccio

cose non necessarie, avanzo, supero

(per estensione) eccedenza, extra, lusso, soprappiù, superfluità surplus



Contrari indispensabile, insufficiente, mancante, manchevole, necessario, scarso,

utile, essenziale,

necessità, fabbisogno, occorrente

insufficienza, mancanza, miseria, penuria, povertà Parole derivate superfluamente Proverbi e modi di dire Chi compra il superfluo, presto vende il necessario. Altre Definizioni con superfluo; necessario; Il di più di chi spende e spande; Dotato di tutto il necessario; È necessario prima di imbarcarsi in aereo; Per un dente cosi è necessario il dentista; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Non necessario

SUPERFLUO

S

U

P

E

R

F

L

U

O

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Non necessario' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.