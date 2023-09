La maestra che si divora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La maestra che si divora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STRADA

Significato/Curiosita : La maestra che si divora

Esempi di profezia che si autoadempie in letteratura è il mito di crono, il padre di zeus, che divora i propri figli perché sa che uno di loro lo spodesterà... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi strada (disambigua). la strada è un'infrastruttura di trasporto destinata alla circolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

