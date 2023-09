Panatta fra i grandi del tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Panatta fra i grandi del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADRIANO

Significato/Curiosita : Panatta fra i grandi del tennis

Juan martín del potro, stan wawrinka, dominic thiem eccetera. il tennis italiano, dopo nicola pietrangeli negli '50 e '60 e adriano panatta, corrado barazzutti... Cercando altri significati, vedi adriano (disambigua). publio elio traiano adriano, noto semplicemente come adriano (in latino: publius aelius traianus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Panatta fra i grandi del tennis : panatta; grandi; tennis; Il panatta ex tennista che vinse un Roland Garros; Il panatta ex campione del tennis; L Italia di panatta vince la Coppa Davis; La grandi osa basilica vicino a Torino; La grandi del brano Finalmente io; Molti grandi hanno scritto le proprie; Si dedicano ai grandi ; Più sono grandi più sono capaci; tennis Tavolo; Una popolare Sara del tennis ; L ex tennis ta lvanovic; La sigla della classifica dei migliori tennis ti; Extennis ta statunitense;

Cerca altre Definizioni