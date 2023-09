Costituirono un impero sulle Ande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costituirono un impero sulle Ande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INCAS

Significato/Curiosita : Costituirono un impero sulle ande

Delineati causa sporadici spostamenti verso la foresta). sud-est: le ande costituirono un confine naturale. anti, come era chiamata la catena in quechua, veniva... Significati, vedi inca (disambigua). gli inca, talvolta anche indicati come incas, furono gli artefici di una delle maggiori civiltà precolombiane che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Costituirono un impero sulle Ande : costituirono; impero; sulle; ande; costituirono una delle tre antiche stirpi greche; L impero in cui regnarono gli Incas; Il suo impero romano cadde nel 476 dC; L impero turco fino al 1922; L impero fondato dal sultano Osman I; Ebbero un fiorente impero in Asia Minore; Movimento sorto nell impero Ottomano: i Giovani; Creò un fragile impero ; Imperò fino al 1917; Antico governatore dell impero persiano; Antichi governatori dell impero persiano; Foggia sulle targhe; L Islanda sulle auto; Pianta ornamentale comune sulle rupi; Le lire sulle cambiali; Ronza sulle spiagge; Si dà sulle spalle; Un concorso sulle corse dei cavalli nato nel 1948; Si basano più sulle pratiche che su criteri scientifici; I peli sulle palpebre; Si depongono sulle tombe; Produce le bollicine nelle bevande ; Olmi grande regista; Il poeta grande amico di Rimbaud; Fenomeno fisico per cui una grande zza dipende dai valori presenti e passati; Grande città dell Iraq; La più grande delle Mini; Il massiccio con il Corno Grande ; Commercio clande stino di generi tesserati; Un grande re persiano; Grande porto olande se;

Cerca altre Definizioni