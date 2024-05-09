Animale che mastica di continuo nei cruciverba: la soluzione è Ruminante
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Animale che mastica di continuo' è 'Ruminante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
RUMINANTE
Curiosità e Significato di Ruminante
La parola Ruminante è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ruminante.
Come si scrive la soluzione Ruminante
La definizione "Animale che mastica di continuo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 9 lettere della soluzione Ruminante:
