Ogni tanto salta fuori qualcuno che li ha visti

Inglese: Acronimo / Abbreviazione: UFO . Unidentified Flying Object, Oggetto Volante Non Identificato. Italiano: Acronimo / Abbreviazione: UFO ( approfondimento) . (aeronautica) (astronomia) fenomeno aereo le cui cause non possono essere subito o facilmente individuate da un osservatore un UFO cadde in Russia con forme di vita aliene poi ispezionate..