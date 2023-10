Si legge inquadrandolo con lo smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si legge inquadrandolo con lo smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : QR CODE

Significato/Curiosita : Si legge inquadrandolo con lo smartphone

Stati collocati 8 codici qr (presenti anche sulla mappa). inquadrandoli con il proprio smartphone si potrà accedere ad approfondimenti su diverse tematiche... Un codice qr (in inglese qr code) è un codice a barre bidimensionale (o codice 2d), ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si legge inquadrandolo con lo smartphone : legge; inquadrandolo; smartphone; Chi lo pratica cavalca moto molto legge re; Secondo la legge nda muore cantando; È legge ra sull acqua; Si legge quello della Sera; Le vocali in legge ; legge la mano; Può essere legge ro anche pesando molto; L'asta per fotografarsi con lo smartphone ; L asta per fotografarsi con lo smartphone ; L autoscatto con lo smartphone ; Un produttore di smartphone ; Autoscatto fotografico eseguito con uno smartphone ; La custodia dello smartphone ; La posta sugli smartphone ;

Cerca altre Definizioni