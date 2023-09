Alto organo della Magistratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alto organo della Magistratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CSM

Riferimento. voce principale: magistratura italiana. la magistratura militare italiana indica quella parte della magistratura italiana che, ai sensi dell'ordinamento... Il consiglio superiore della magistratura (csm) è un organo di rilievo costituzionale dell'ordinamento politico italiano, di governo autonomo della magistratura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

